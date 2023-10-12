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В Аргентині турист розпалив у лісі багаття та влаштував масштабну пожежу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Аргентині чоловік хотів зварити собі каву та влаштував масштабне стихійне лихо

Мешканець Аргентини розпалив у лісі багаття, щоб зварити собі каву. Через спеку і сильний вітер полум’я перекинулося на найближчі дерева, а незабаром палало вже в кількох провінціях, передає La Nacion.

Пожежу гасять уже третю добу. Наголошується, що вогонь наблизився до житлових районів і в зоні небезпеки опинилося десятки будинків. Частину мешканців евакуювали, а близько п’ятдесяти сімей поїхали самі.

За інформацією ЗМІ, полум’я дісталося кількох житлових дворів.

“Це дуже активна пожежа, яку намагаються загасити пожежники-добровольці з усього регіону, а також агенти ETAC (Групи з ліквідації технічних катастроф) за допомогою двох гідрантних літаків. Погода не на нашу користь: вітер із півночі перевищує 60 метрів, а температура повітря вища 33 градуси”, – сказав міністр з управління кліматичними ризиками Клаудіо Віньєтта.

Поліція вже затримала чоловіка, який улаштував у країні стихійне лихо. Ним виявився 27-річний аргентинець Улісес Педро Харате. Він розповів владі, що хотів зварити собі каву, розпалив багаття, але через вітер втратив над ним контроль.

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