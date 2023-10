В Аргентині турист розпалив у лісі багаття та влаштував масштабну пожежу

Мешканець Аргентини розпалив у лісі багаття, щоб зварити собі каву. Через спеку і сильний вітер полум’я перекинулося на найближчі дерева, а незабаром палало вже в кількох провінціях, передає La Nacion.

Пожежу гасять уже третю добу. Наголошується, що вогонь наблизився до житлових районів і в зоні небезпеки опинилося десятки будинків. Частину мешканців евакуювали, а близько п’ятдесяти сімей поїхали самі.

За інформацією ЗМІ, полум’я дісталося кількох житлових дворів.

Massive fire in the forests of Argentina

🔻A forest fire in Villa Carlos Paz, Argentina, is rapidly approaching the city.

🔻People are fleeing the fire zone. The Argentine government issued an evacuation order. pic.twitter.com/hg8qU1y6SM

— Sprinter (@Sprinter99800) October 11, 2023