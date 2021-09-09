Северная Македония: пожар в больнице covid. Не менее 10 погибших

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в больнице covid в Северной Македонии. Министр здравоохранения Венко Филипче сообщил, что число подтвержденных жертв может увеличиться. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

«На данный момент подтверждено десять смертей в этом пожаре, но число погибших может увеличиться. Это очень печальный день», — написал в Twitter министр здравоохранения Венко Филипче, выразив «глубокие соболезнования» семьям погибших.

Пожар уже потушен, пока неизвестно, чем он вызван и сколько больных было в больнице.

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa — handsm (@handsm54350947) September 9, 2021

Модульный госпиталь был построен в прошлом году для нужд больных COVID-19. Город Тетово расположен на северо-западе страны. Большинство его жителей — этнические албанцы.

Covid: North Macedonia hospital fire kills at least 10 https://t.co/wUvmyulxms — BBC News (World) (@BBCWorld) September 9, 2021

В Северной Македонии, население которой составляет 2 миллиона человек, с начала августа число коронавирусных инфекций резко возросло. За последние 24 часа там подтверждено более 700 новых случаев заражения и 24 случая смерти. С начала пандемии в Северной Македонии от COVID-19 умерло более 6000 человек.