Северная Македония: пожар в больнице covid. Не менее 10 погибших

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в больнице covid в Северной Македонии. Министр здравоохранения Венко Филипче сообщил, что число подтвержденных жертв может увеличиться. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

«На данный момент подтверждено десять смертей в этом пожаре, но число погибших может увеличиться. Это очень печальный день», — написал в Twitter министр здравоохранения Венко Филипче, выразив «глубокие соболезнования» семьям погибших.

Пожар уже потушен, пока неизвестно, чем он вызван и сколько больных было в больнице.

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa

— handsm (@handsm54350947) September 9, 2021