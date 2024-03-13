Всі розділи
ГоловнаГотеліУ люксовому готелі Туреччини спалахнула пожежа
ГотеліТуреччинаТуризм

У люксовому готелі Туреччини спалахнула пожежа

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
У люксовому готелі Туреччини спалахнула пожежа

Вранці 13 березня стався спалах у готелі Granada Luxury Beach 5* на турецькому курорті Аланія, що в районі Авсаллар.

Фото та відео пригоди з’явилися у соцмережах. На них видно густий стовп диму, що здіймається з корпусів готелю.

Як повідомили турецькі ЗМІ, полум’я спалахнуло на першому поверсі і почало швидко поширюватися нагору. На місце прибуло багато пожежників, які оперативно включилися у боротьбу з вогнем. Пожежу вдалося досить швидко локалізувати.

Портал Dip.org.ua зв’язався із представником мережі готелів Granada Luxury Hotels. Він повідомив, що спалах повністю усунено. Готель не працював узимку і відкриється лише з 6 квітня. Тому гостей у готелі під час події не було.

До заїзду перших туристів у літньому сезоні ще майже місяць, готель має час на те, щоб привести корпус у порядок, відремонтувати приміщення, що постраждали від вогню.

Минулого літа Середземноморський регіон Туреччини та деякі грецькі острови були охоплені масштабними лісовими пожежами. Готелі на турецьких курортах не постраждали, а ось на Родосі (Греція) постояльців одного з готелів довелося евакуювати через вогонь, що стрімко наближався.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристів які проживають в Туреччині, попередили про новий сильний землетрус, назвавши небезпечні райони

Туреччина
В Анталії та Аланії найближчим часом можуть знову статися...

В Аргентині турист розпалив у лісі багаття та влаштував масштабну пожежу

Аргентина
Мешканець Аргентини розпалив у лісі багаття, щоб зварити собі...

У п’ятизірковому турецькому готелі сталася пожежа через забуту туристом зарядку

Готелі
В Анталії на даху п'ятизіркового готелю спалахнула пожежа. За...

Туристка загинула під час польоту на параплані у Туреччині

Білорусь
Як повідомляє ЗМІ, туристка з Білорусії загинула у Туреччині...

У Таїланді згоріла одна з головних визначних пам’яток країни

Таїланд
Сильна пожежа завдала серйозної шкоди плавучому ринку Паттаї "Чотири...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму