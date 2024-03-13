У люксовому готелі Туреччини спалахнула пожежа

Вранці 13 березня стався спалах у готелі Granada Luxury Beach 5* на турецькому курорті Аланія, що в районі Авсаллар.

Фото та відео пригоди з’явилися у соцмережах. На них видно густий стовп диму, що здіймається з корпусів готелю.

Як повідомили турецькі ЗМІ, полум’я спалахнуло на першому поверсі і почало швидко поширюватися нагору. На місце прибуло багато пожежників, які оперативно включилися у боротьбу з вогнем. Пожежу вдалося досить швидко локалізувати.

Портал Dip.org.ua зв’язався із представником мережі готелів Granada Luxury Hotels. Він повідомив, що спалах повністю усунено. Готель не працював узимку і відкриється лише з 6 квітня. Тому гостей у готелі під час події не було.

До заїзду перших туристів у літньому сезоні ще майже місяць, готель має час на те, щоб привести корпус у порядок, відремонтувати приміщення, що постраждали від вогню.

Минулого літа Середземноморський регіон Туреччини та деякі грецькі острови були охоплені масштабними лісовими пожежами. Готелі на турецьких курортах не постраждали, а ось на Родосі (Греція) постояльців одного з готелів довелося евакуювати через вогонь, що стрімко наближався.