У Литві в шлунку чоловіка знайшли більше кілограма металевих предметів

Лікарі з литовської лікарні виявили в шлунку чоловіка більше кілограма різних дрібних металевих предметів, в тому числі цвяхи і гвинти, повідомляє AFP.

Пацієнт був госпіталізований в Клайпедську лікарню зі скаргами на сильний біль. Рентген показав, що в його животі були металеві предмети, деякі завдовжки до 10 сантиметрів. Пішла операція, яка тривала 3 години, і всі предмети були вилучені.

Лікарі кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного і показали ЗМІ фотографію знахідки в шлунку чоловіка, який почав “закусювати” металевими предметами в останні тижні після того, як перестав пити алкоголь. Зараз його стан стабільний.