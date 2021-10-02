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ЛИТВА

У Литві в шлунку чоловіка знайшли більше кілограма металевих предметів

Гліб Парфененко
У Литві в шлунку чоловіка знайшли більше кілограма металевих предметів

Лікарі з литовської лікарні виявили в шлунку чоловіка більше кілограма різних дрібних металевих предметів, в тому числі цвяхи і гвинти, повідомляє AFP.

Пацієнт був госпіталізований в Клайпедську лікарню зі скаргами на сильний біль. Рентген показав, що в його животі були металеві предмети, деякі завдовжки до 10 сантиметрів. Пішла операція, яка тривала 3 години, і всі предмети були вилучені.

Лікарі кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного і показали ЗМІ фотографію знахідки в шлунку чоловіка, який почав “закусювати” металевими предметами в останні тижні після того, як перестав пити алкоголь. Зараз його стан стабільний.

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