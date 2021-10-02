В Литве в желудке мужчины нашли больше килограмма металлических предметов

Врачи с литовской больницы обнаружили в желудке мужчины больше килограмма различных мелких металлических предметов, в том числе гвозди и винты, сообщает AFP.

Пациент был госпитализирован в Клайпедскую больницу с жалобами на сильную боль. Рентген показал, что в его животе были металлические предметы, некоторые длиной до 10 сантиметров. Пошла операция, которая длилась 3:00, и все предметы были изъяты.

Врачи говорят, что никогда не видели ничего подобного и показали СМИ фотографию находки в желудке человека, который начал «закусывать» металлическими предметами в последние недели после того, как перестал пить алкоголь. Сейчас его состояние стабильное.