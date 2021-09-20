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У Шанхаї стартував щорічний туристичний фестиваль

Гліб Парфененко
У Шанхаї стартував щорічний туристичний фестиваль

Щорічний Шанхайський туристичний фестиваль стартував в п’ятницю в місті на сході Китаю, його мета – збільшити споживання і просувати туризм.

Фестиваль цього року, запланований до 6 жовтня, включає в себе різно-тематичні заходи, що проводяться як онлайн, так і офлайн. За даними місцевих туристичних влади, в зв’язку з ситуацією з COVID-19 були прийняті суворі протиепідемічні заходи, такі як онлайн-бронювання та обмеження кількості відвідувачів.

З 17 по 24 вересня було запропоновано великі знижки на квитки в 82 живописних місць, а також буде проводитися цілодобова пряма трансляція понад 150 історичних будівель Шанхаю, щоб прославити історію і культуру міста.

Шанхайський туристичний фестиваль вперше був запущений в 1990 році.

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