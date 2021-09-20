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В Шанхае стартовал ежегодный туристический фестиваль

Глеб Парфененко
В Шанхае стартовал ежегодный туристический фестиваль

Ежегодный Шанхайский туристический фестиваль стартовал в пятницу в городе на востоке Китая, его цель — увеличить потребление и продвигать туризм.

Фестиваль этого года, запланирован до 6 октября, включает в себя разно-тематические мероприятия, проводимые как онлайн, так и оффлайн. По данным местных туристических властей, в связи с ситуацией с COVID-19 были приняты строгие противоэпидемические мероприятия, такие как онлайн-бронирования и ограничения количества посетителей.

С 17 по 24 сентября было предложено большие скидки на билеты в 82 живописных мест, а также будет проводиться круглосуточная прямая трансляция более 150 исторических зданий Шанхая, чтобы прославить историю и культуру города.

Шанхайский туристический фестиваль впервые был запущен в 1990 году.

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