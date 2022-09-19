Країни Шанхайської організації співробітництва оголосили 2023 рік Роком туризму, а Варанасі — культурною столицею.

Країни-члени Шанхайської організації співробітництва (ШОС) оголосили 2023 рік Роком туризму. Про це йдеться у декларації, складеній за підсумками саміту організації у Самарканді.

Рішення про оголошення 2023 року Роком туризму прийнято «з метою підтримки індустрії туризму та підвищення туристичної привабливості міст і регіонів на просторі ШОС».

Крім того, «для подальшого просування багатої культурно-історичної спадщини народів та турпотенціалу держав-членів ШОС прийнято рішення про оголошення індійського міста Варанасі туристичною та культурною столицею організації у 2022—2023 рр.»