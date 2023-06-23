Складено рейтинг найдорожчих у світі міст для життя

Швейцарський банк Julius Baer Group опублікував новий звіт Global Wealth and Lifestyle Report, куди включили і рейтинг найдорожчих міст світу.

Фінансові аналітики вивчили вартість кошика товарів та послуг для “благополучного життя”. Виявилося, що найвищі витрати у жителів азіатських мегаполісів. Місто-держава Сінгапур вперше зайняв перше місце в рейтингу, за ним слідує торішній лідер Шанхай, на третьому місці – Гонконг – таким чином, “подіум” рейтингу складається виключно з азіатських міст. Азія є регіоном із найвищими витратами на благополучні умови життя вже четвертий рік поспіль, додали аналітики.

А ось європейські міста, навпаки, опустилися у рейтингу. Лондон, який торік займав 2-е місце, опустився на 4-е, і, якщо не брати до уваги Монако, британська столиця є єдиним європейським містом у першій десятці. Дубай швидко піднявся в рейтингу на 7-е місце, який минулого року займав лише 14-те.

Як зазначають автори доповіді, ціни на всі товари та послуги, включені до індексу, за останній рік зросли на 6 відсотків у доларах США.

Топ-10 найдорожчих міст у 2023 виглядає так:

Сінгапур Шанхай Гонконг Лондон ​​​ Нью-Йорк ​​ Монако ​​​ Дубай ​​​ Тайбей ​​ Сан-Паулу ​​ Майамі

З повним звітом можна ознайомитись за цим посиланням.