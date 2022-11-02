Жахи Діснейленду: у Китаї після Хелловіна парк перетворився на пастку для тисяч туристів, яких не випускають назовні

Хелловін для туристів у Шанхайському Діснейленді обернувся реальною, причому по-справжньому страшною пасткою: парк розваг зачинив ворота на вихід і не випускав нікого туристів протягом майже цілої доби. А потім було дозволено вийти тільки тим, чи отримає негативний результат ковід-тесту. Відповідне повідомлення випустила міська влада, перетворивши Хеллоуїна для туристів у Діснейленді на справжній жах.

Згідно з подробицями, які озвучує британська Daily Mail, китайська влада ввела раптове блокування, за фактом заманивши туристів у пастку. О 11:39 за місцевим часом керівництво парку оголосило, що закриє головний тематичний парк і прилеглі райони, включаючи торгову вулицю. Туристам, які зібралися там, заборонили залишати територію, поки вони не отримають негативний результат на Covid-19. У результаті вишикувалися величезні черги.

Насамкінець туристи провели як мінімум до ночі. Після цього тих, чий результат був негативним, почали випускати. Що трапилося з виявленими «позитивними» – не уточнюється. Натомість заявлено, що міська влада зобов’язала і тих, хто відвідував парк, починаючи з четверга, отримати три негативні тести на Covid протягом трьох днів поспіль і «уникати участі у групових заходах».

До речі, такою пасткою шанхайський Діснейленд стає не вперше. У листопаді минулого року парк також був закритий на два дні в листопаді минулого року, і понад 30 000 відвідувачів застрягли всередині після того, як влада наказала всім їм пройти тестування на ковід.