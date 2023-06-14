У яких містах створено всі умови для туристів з інвалідністю

Бізнес-коаліція Valuable 500 опублікувала список міст, в яких найкраще розвинене середовище для інвалідів.

Рейтинг створено на базі опитування 3500 осіб із обмеженими можливостями. Учасники опитування оцінили міста світу на основі “транспортного сполучення, близькості житла до пам’яток, магазинів та ресторанів, а також наявності інформації про доступність”.

“Хоча фізична доступність важлива, люди з обмеженими можливостями обирають постачальників туристичних послуг на основі поваги та розуміння їхніх потреб”, – уточнив автор звіту та письменник-мандрівник Мартін Хенг.

Азія

Сінгапур

Понад 95% пішохідних доріжок, стоянок таксі та автобусних зупинок Сінгапуру доступні для інвалідів-візочників, людей похилого віку та інших осіб з обмеженими можливостями. Відповідно до звіту, головною причиною доступності міста-держави є демографічний спад та старіння його населення.

Шанхай, Китай

Оскільки більшість міста було облаштовано останніми роками, тротуари Шанхаю перебувають у відмінному стані та оснащені великою кількістю спеціальних пандусів, що з’єднують їх з вулицею. У місті також є найбільша у світі мережа метро, повністю обладнана для потреб інвалідів-візочників.

Токіо, Японія

Однією з головних особливостей столиці Японії є доступний для інвалідів транспорт і унікальні тактильні індикатори поверхні землі: вони попереджають пішоходів про небезпеки і допомагають їм орієнтуватися в людних місцях. Головні вулиці також обладнано бордюрами.

Сполучені Штати

Лас-Вегас

Оскільки до Вегасу з’їжджаються туристи та любителі азартних ігор з усього світу, місцеві готелі оснащені номерами, де створені всі умови для людей з обмеженими можливостями. У подібних кімнатах є стельові витяги, а також візуальна та вібросигналізація. У звіті також йдеться, що в казино Лас-Вегаса працює спеціально навчений персонал, який допомагає інвалідам за ігровими столами або навіть робить ставки за тих, хто цього потребує.

Нью-Йорк

“Велике Яблуко” отримало найвищі бали за надання інформації, яка дозволяє людям з обмеженими можливостями “планувати свою подорож та уникати розчарувань”. В офіційному путівнику по Нью-Йорку є окрема сторінка з докладними статтями про різні аспекти інвалідної доступності в місті, а також путівники деякими найбільш відомими туристичними пам’ятками.

Орландо

Орландо приваблює туристів своїми знаменитими тематичними парками, такими як “Світ Волта Діснея”, “Морський світ” та “Юніверсал Студіос Флорида”. Згідно з звітом Valuable 500, усі тематичні парки в Орландо надають не тільки номери для інвалідів, але й вживають заходів, що дозволяють їм уникнути черг.

Європа

Амстердам, Нідерланди

Перевага Амстердама перед іншими містами полягає у його велосипедних доріжках, які можуть використовувати інваліди-візочники. У місті навіть можна орендувати спеціально адаптовані велосипеди, в яких можна розмістити інвалідний візок. Майже всі туристичні визначні пам’ятки міста мають доступ та сервіси для інвалідів, крім будинку Анни Франк та будинку-музею Рембрандта.

Париж, Франція

У доповіді йдеться, що у 2024 році в Парижі відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри, що додало йому “додатковий імпульс” до того, щоб стати більш інвалідним. Напередодні міжнародного заходу місто відкриє 15 спеціальних районів навколо олімпійських та паралімпійських об’єктів, розширюючи доступ до громадських місць, готелів, магазинів тощо. Багато міських музеїв не тільки пускають людей з обмеженими можливостями без квитків, а й позачергово.

Австралія

Сідней

Згідно з Valuable 500, “переважна більшість” визначних пам’яток Сіднея, де знаходяться знаменитий Оперний театр і міст Харбор-Брідж, доступні для інвалідних візків. Крім того, згідно із законом, все нові та відремонтовані будівлі міста зобов’язані забезпечувати доступ для інвалідів.