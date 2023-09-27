Названо найкраще місто у світі для подорожі на самоті

Компанія Planet Cruise підготувала рейтинг найкращих міст для соло-мандрівників. У топ увійшли Токіо, Прага та Пекін.

Фахівці вивчили 56 найпопулярніших туристичних локацій. Кожну розглядали за такими параметрами:

рівень безпеки;

“індекс дружелюбності” населення;

середня вартість проживання у готелі за ніч для однієї особи;

кількість заходів лише “для групи”;

кількість пам’яток;

вартість квитка на громадський транспорт.

П’ятірка найкомфортніших міст для мандрівників має такий вигляд:

Токіо (Японія);

Прага (Чехія);

Пекін (Китай);

Ханой (В’єтнам);

Шанхай (Китай).

“Токіо має найбільшу кількість пам’яток, 10 000 тисяч, порівняно з будь-яким іншим містом у списку. Маючи четвертий найкращий показник безпеки (76), це місце безпечне для подорожей поодинці”, – прокоментували аналітики.