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Названо найкраще місто у світі для подорожі на самоті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкраще місто у світі для подорожі на самоті

Компанія Planet Cruise підготувала рейтинг найкращих міст для соло-мандрівників. У топ увійшли Токіо, Прага та Пекін.

Фахівці вивчили 56 найпопулярніших туристичних локацій. Кожну розглядали за такими параметрами:

  • рівень безпеки;
  • “індекс дружелюбності” населення;
  • середня вартість проживання у готелі за ніч для однієї особи;
  • кількість заходів лише “для групи”;
  • кількість пам’яток;
  • вартість квитка на громадський транспорт.

П’ятірка найкомфортніших міст для мандрівників має такий вигляд:

Токіо (Японія);
Прага (Чехія);
Пекін (Китай);
Ханой (В’єтнам);
Шанхай (Китай).

“Токіо має найбільшу кількість пам’яток, 10 000 тисяч, порівняно з будь-яким іншим містом у списку. Маючи четвертий найкращий показник безпеки (76), це місце безпечне для подорожей поодинці”, – прокоментували аналітики.

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