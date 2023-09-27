Названо найкраще місто у світі для подорожі на самоті

Компанія Planet Cruise підготувала рейтинг найкращих міст для соло-мандрівників. У топ увійшли Токіо, Прага та Пекін.
Фахівці вивчили 56 найпопулярніших туристичних локацій. Кожну розглядали за такими параметрами:
- рівень безпеки;
- “індекс дружелюбності” населення;
- середня вартість проживання у готелі за ніч для однієї особи;
- кількість заходів лише “для групи”;
- кількість пам’яток;
- вартість квитка на громадський транспорт.
П’ятірка найкомфортніших міст для мандрівників має такий вигляд:
Токіо (Японія);
Прага (Чехія);
Пекін (Китай);
Ханой (В’єтнам);
Шанхай (Китай).
“Токіо має найбільшу кількість пам’яток, 10 000 тисяч, порівняно з будь-яким іншим містом у списку. Маючи четвертий найкращий показник безпеки (76), це місце безпечне для подорожей поодинці”, – прокоментували аналітики.