Китай піддав критиці «політизацію» зусиль США по встановленню походження коронавірусу і зажадав провести розслідування у військовій лабораторії США. Це сталося незадовго до майбутнього випуску розсекреченою версії звіту американського розвідувального співтовариства з цього питання, повідомляє Reuters.

«Перетворення Китаю в козла відпущення не може приховати помилок Сполучених Штатів», – сказав Фу Цун, генеральний директор департаменту контролю над озброєннями міністерства закордонних справ в Пекіні.

Звіт США спрямований на прояснення розбіжностей між спецслужбами з приводу різних теорій про виникнення коронавируса, включаючи раніше відхилену теорію про інцидент в китайській лабораторії.

Крайній термін для складання звіту закінчився в понеділок, але розсекречена версія документа буде підготовлена до публічної публікації протягом декількох днів, повідомив представник Білого дому. Президент США Джо Байден вже отримав засекречену версію документа.

На думку Китаю, вірус навряд чи виник в результаті лабораторного витоку. Пекін також назвав безглуздою теорію про те, що вірус надійшов з лабораторії в місті Ухань, де в кінці 2019 року були виявлені перші випадки зараження, які поклали початок пандемії.

Замість цього Китай передбачає, що вірус з’явився в лабораторії в Форт-Детрике, штат Меріленд, в 2019 році.

«Це нормально, якщо Сполучені Штати наполягають на тому, що це справжня гіпотеза, і запрошують дослідників в свої лабораторії», – сказав Фу.