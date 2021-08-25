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Китай: США делают нас козлом отпущения пандемии

Глеб Парфененко
Китай: США делают нас козлом отпущения пандемии
iStock / Getty Images

Китай подверг критике «политизации» усилий США по установлению происхождения коронавируса и потребовал провести расследование в военной лаборатории США. Это произошло незадолго до предстоящего выпуска рассекреченной версии отчета американского разведывательного сообщества по этому вопросу, сообщает Reuters.

«Превращение Китая в козла отпущения не может скрыть ошибок Соединенных Штатов», — сказал Фу Цун, генеральный директор департамента контроля над вооружениями министерства иностранных дел в Пекине.

Отчет США направлен на прояснение разногласий между спецслужбами по поводу различных теорий о возникновении коронавируса, включая ранее отвергнутую теорию об инциденте в китайской лаборатории.

Крайний срок для составления отчета закончился в понедельник, но рассекречена версия документа будет подготовлена ​​к публичной публикации в течение нескольких дней, сообщил представитель Белого дома. Президент США Джо Байден уже получил засекреченную версию документа.

По мнению Китая, вирус вряд ли возник в результате лабораторного утечки. Пекин также назвал бессмысленной теорию о том, что вирус поступил из лаборатории в городе Ухань, где в конце 2019 были обнаружены первые случаи заражения, которые положили начало пандемии.

Вместо этого Китай предусматривает, что вирус появился в лаборатории в Форт-Детрике, штат Мэриленд, в 2019 году.

«Это нормально, если Соединенные Штаты настаивают на том, что это настоящая гипотеза, и приглашают исследователей в свои лаборатории», — сказал Фу.

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