ГоловнаСШАБайдену переданий секретний звіт про походження COVID-19
США

Байдену переданий секретний звіт про походження COVID-19

Очікується, що цей документ відповість на питання про походження вірусу.

Гліб Парфененко
Байдену передали звіт про походження COVID-19, його розсекретять протягом декількох днів
BGNES

Звіт спецслужб США про розслідування причин нового коронавірусу переданий президенту США Джо Байдену.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила журналістам у понеділок, що секретна версія звіту про походження COVID-19 буде доступна президенту Джо Байдену у вівторок, повідомляє AP.

Представник Білого дому заявив, що на підготовку розсекреченою версії документа для представлення публіці буде потрібно ще кілька днів.

Дженніфер Псакі додала, що несекретна версія буде опублікована “через кілька днів” після президентського брифінгу. Вона зазначила, що ще не відомо, чи буде несекретна версія такою ж, як оригінал, або будуть деякі виправлення, але зазначила, що Білий дім повідомить, чи були які-небудь виправлення після публікації звіту.

Очікується, що документ відповість на питання, чи був коронавірус розроблений в лабораторії або з’явився природним шляхом.

У травні Джо Байден дав розвідувального співтовариства США 90 днів на те, щоб проаналізувати і повідомити, чи виник вірус в лабораторії або в результаті контакту людини з інфікованою твариною.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19ЄвропакоронавірусвакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаземлетрусТалібан

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International