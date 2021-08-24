Байдену переданий секретний звіт про походження COVID-19

Звіт спецслужб США про розслідування причин нового коронавірусу переданий президенту США Джо Байдену.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила журналістам у понеділок, що секретна версія звіту про походження COVID-19 буде доступна президенту Джо Байдену у вівторок, повідомляє AP.

Представник Білого дому заявив, що на підготовку розсекреченою версії документа для представлення публіці буде потрібно ще кілька днів.

Дженніфер Псакі додала, що несекретна версія буде опублікована “через кілька днів” після президентського брифінгу. Вона зазначила, що ще не відомо, чи буде несекретна версія такою ж, як оригінал, або будуть деякі виправлення, але зазначила, що Білий дім повідомить, чи були які-небудь виправлення після публікації звіту.

Очікується, що документ відповість на питання, чи був коронавірус розроблений в лабораторії або з’явився природним шляхом.

У травні Джо Байден дав розвідувального співтовариства США 90 днів на те, щоб проаналізувати і повідомити, чи виник вірус в лабораторії або в результаті контакту людини з інфікованою твариною.