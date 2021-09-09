Китай оголошує велику новину про власні вакцини

Китай почав розробку вакцин проти нового коронавируса на самому початку епідемії, на основі п’яти різних технологій. Всі створені на сьогоднішній день препарати пройшли клінічні випробування.

За повідомленням China Radio, в майбутньому їх розвиток і доступ до ринку будуть прискорені, щоб принести користь більшій кількості людей.

На вчорашній прес-конференції глава відповідного відділу Державної комісії охорони здоров’я Чжен Цзюньвей пояснив, що в даний час три китайські інактивовані вакцини отримали дозвіл на продаж, ще дві схвалені для використання в екстрених випадках.

За його словами, найближчим часом розпочнуться клінічні випробування двох інших препаратів на основі нуклеїнових кислот за кордоном.