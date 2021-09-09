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Китай объявляет большую новость о собственных вакцинах

Глеб Парфененко
Китай объявляет большую новость о собственных вакцинах
Bloomberg.com

Китай начал разработку вакцин против нового коронавируса в самом начале эпидемии, на основе пяти различных технологий. Все на сегодняшний день препараты прошли клинические испытания.

По сообщению China Radio, в будущем их развитие и доступ к рынку будут ускорены, чтобы принести пользу большему количеству людей.

На вчерашней пресс-конференции глава соответствующего отдела Государственной комиссии здравоохранения Чжэн Цзюньвей пояснил, что в настоящее время три китайские инактивированные вакцины получили разрешение на продажу, еще две одобрены для использования в экстренных случаях.

По его словам, в ближайшее время начнутся клинические испытания двух других препаратов на основе нуклеиновых кислот за рубежом.

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