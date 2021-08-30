Сицилія вже в жовтій зоні, запроваджуються нові заходи

На Сицилії вступили в силу нові обмеження. На сьогоднішній день острів стає “жовтим” через збільшення числа нових випадків зараження, повідомляє Associated Press.

З середини серпня на Сицилії щодня реєструється понад 1000 нових випадків захворювання, що перевищує порогове значення по кількості госпіталізацій і кількості ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса сказав, що зміна статусу Сицилії з білої зони на жовту було «підтвердженням того, що вірус ще не переможений і що пріоритетом є продовження інвестування в кампанію вакцинації, а також розумні і відповідальні дії».

Нові обмеження пов’язані зі скороченням кількості італійців, які їдуть на літні канікули і для яких Сицилія є популярним місцем відпочинку.

Жителі Сицилії тепер зобов’язані носити маски на відкритому повітрі, а кількість місць в ресторані обмежена до чотирьох осіб за одним столом, навіть на відкритому повітрі. Немає обмежень щодо руху та вечірнього часу.