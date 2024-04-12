Острів у Сицилії захопили кози. Влада придумала незвичайну акцію, щоб їх позбутися

Невеликий острів у Сицилії — Алікуді — затопили дикі кози. Тут мешкає всього 100 осіб і аж 600 кіз, які завдають місцевим чимало клопоту. Влада вигадала незвичайну акцію, яка, на їхню думку, повинна допомогти позбутися тварин, передає New York Post.

За інформацією порталу, кіз на острів близько 20 років тому завіз один фермер. Якогось моменту він випустив їх на волю, де вони стали безконтрольно розмножуватися і буквально захопили місто. Вони вільно розгулюють у житлових районах, вторгаються до будинків, руйнують кам’яні стіни та знищують місцеву флору.

Самостійно впоратися зі зростаючою популяцією парнокопитних місцева влада не змогла, і мер Ріккардо Гулло оголосив про програму “усиновлення кіз”, яка дозволить людям, які подали запит, взяти до 50 голів практично безкоштовно. Єдина умова – мати власний човен, щоб вивезти їх із острова.

Бажаючим “усиновити кіз” лише потрібно відправити офіційний запит електронною поштою до місцевих органів і заплатити близько 17 доларів за гербовий збір. Після схвалення заявки людина має всього 15 днів, щоб відловити кіз і вивезти їх з острова.

“З того часу, як ми вперше оголосили про акцію, ми отримали десятки заявок, у тому числі від фермера з сусіднього острова Вулкано, який виробляє козячий сир”, – сказав Гулло.

Гулло сподівається, що люди, які забрали козачок, приручать і піклуватимуться про них, а не пустять їх на м’ясо.

Роздаватимуть кіз доти, доки на острові їх залишиться не більше ста. Такої кількості тварин, вважають місцеві, достатньо, щоб туристи, які відпочивали на Алікуді, могли робити з ними фото.