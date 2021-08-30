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Сицилия уже в желтой зоне, вводятся новые меры

Глеб Парфененко
Сицилия уже в желтой зоне, вводятся новые меры

На Сицилии вступили в силу новые ограничения. На сегодняшний день остров становится «желтым» из-за увеличения числа новых случаев заражения, сообщает Associated Press.

С середины августа на Сицилии ежедневно регистрируется более 1000 новых случаев заболевания, превышает пороговое значение по количеству госпитализаций и количества коек в отделениях интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса сказал, что изменение статуса Сицилии из белой зоны желтой было «подтверждением того, что вирус еще не побежден и приоритетом является продолжение инвестирования в кампанию вакцинации, а также разумные и ответственные действия».

Новые ограничения связаны с сокращением количества итальянцев, которые едут на летние каникулы и для которых Сицилия является популярным местом отдыха.

Жители Сицилии теперь обязаны носить маски на открытом воздухе, а количество мест в ресторане ограничено до четырех человек за столом, даже на открытом воздухе. Нет ограничений по движению и вечернее время.

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