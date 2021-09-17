Італія штрафує працівників на суму до 1 500 євро за відсутність сертифікатів COVID

Італія вводить нові фінансові санкції, які в першу чергу спрямовані на невакцінірованіх робітників. З 15 вересня всі особи, які працюють в державних, приватних компаніях і установах, будуть зобов’язані мати cepтіфіĸaт COVID. В іншому випадку вони не будуть допущені до роботи, а якщо вони це зроблять, то будуть оштрафовані на суму до 1500 євро. Рішення уряду Маріо Драгі вступило в силу.

Для того щоб отримати можливість працювати, італійські працівники повинні будуть довести, що вони або вакциновані, або мають негативний ПЛР тест, або що у них є антитіла і вони одужали після інфекції. Всім, хто не виконає цю вимогу, через 5 днів буде припинено виплату зарплати. Його/її робота буде збережена, але він/вона буде відправлений/а у вимушену відпустку без збереження зарплати. Особи які відмовляться це дотримуватися, які все ж вирішили вийти на роботу їм загрожує штраф від 600 до 1500 євро. Для їх роботодавців штраф становить від 400 до 1 000 євро.

На сьогоднішній день близько 74% з 60 мільйонного населення Італії мають хоча б одну дозу вакцини. 68% повністю вакциновані.

До сих пір жодна країна ЄС не ввела обов’язковий сертифікат COVID. Частково він вимагається деяким установам для полегшення поїздок в інші країни і все частіше стає єдиним способом доступу в місця з великим скупченням людей, такі як ресторани, спортзали, музеї, кінотеатри, театри і ресторани.

Італія є першою країною, де на національному рівні прийняті такі суворі і жорсткі заходи проти невакцинірованих, але в останні місяці все більше і більше компаній з усього світу проводять таку політику. На початку вересня найбільша авіакомпанія Qantas оголосила, що не допускатиме на свої літаки не щеплених пасажирів. Компанія Delta AirLines також заявила, що її співробітникам доведеться платити додатково 200 доларів щомісяця за спонсорство їх медичного страхування, якщо вони вирішать не вступати в програму проти COVlD-19.