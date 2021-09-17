Италия штрафует рабочих до 1500 евро за отсутствие сертификатов COVID

Италия вводит новые финансовые санкции, которые в первую очередь направлены на невакцинированих рабочих. С 15 сентября все лица, работающие в государственных, частных компаниях и учреждениях, будут обязаны иметь cepтифиĸaт COVID. В противном случае они не будут допущены к работе, а если они это сделают, то будут оштрафованы на сумму до 1500 евро. Решение правительства Марио Драги вступило в силу.

Для того чтобы получить возможность работать, итальянские работники должны будут доказать, что они либо вакцинированы, или имеют отрицательный ПЦР тест, или что у них есть антитела и они выздоровели после инфекции. Всем, кто не выполнит это требование, через 5 дней будет прекращена выплата зарплаты. Его/ее работа будет сохранена, но он/она будет отправлен/а в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты. Лица откажутся это соблюдать, которые все же решили выйти на работу им грозит штраф от 600 до 1500 евро. Для их работодателей штраф составляет от 400 до 1000 евро.

На сегодняшний день около 74% из 60 миллионного населения Италии имеют хотя бы одну дозу вакцины. 68% полностью вакцинированы.

До сих пор ни одна страна ЕС не ввела обязательный сертификат COVID. Частично он требуется некоторым учреждениям для облегчения поездок в другие страны и все чаще становится средством доступа в места с большим скоплением людей, такие как рестораны, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры и рестораны.

Италия является первой страной, где на национальном уровне приняты такие строгие и жесткие меры против невакцинированих, но в последние месяцы все больше и больше компаний со всего мира проводят такую ​​политику. В начале сентября крупнейшая авиакомпания Qantas объявила, что не будет допускать на свои самолеты не привитых пассажиров. Компания Delta AirLines также заявила, что ее сотрудникам придется платить дополнительно 200 долларов ежемесячно за спонсорство их медицинского страхования, если они решат не вступать в программу против COVlD-19.