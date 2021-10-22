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ІТАЛІЯ

Десятки стюардес роздяглися прямо в центрі міста Італії в знак протесту (Фото)

Гліб Парфененко
Десятки стюардес роздяглися прямо в центрі міста Італії в знак протесту (Фото)

Акцію протесту провели в центрі Риму десятки стюардес італійської авіакомпанії Alitalia, яка припинила своє існування. Вони зняли свою уніформу і наділи тільки нижню білизну під час «мовчазної організованої акції протесту».

Як розповідає Daily Mail, близько 50 колишніх стюардес вишикувалися рядами на площі на Капітолійському пагорбі в Римі, опустили наплічні сумки своєї компанії на мощену бруківку, потім повільно і синхронно зняли пальто, потім формені куртки, потім спідниці, потім туфлі на високих підборах. Залишившись босоніж в одній нижній білизні, вони кілька хвилин простояли мовчки. Потім учасники акції протесту зібрали одяг і взуття і разом закричали: «Ми – Alitalia!»

Десятки стюардес роздяглися прямо в центрі міста Італії в знак протесту (Фото)

Нагадаємо, що італійський нацперевозчік збанкрутував після того, як Єврокомісія «скасувала» плани італійського уряду його врятувати і зобов’язала перетворити його в нову авіакомпанію ITA. Новий перевізник користується деякими літаками Alitalia, а також купив його бренд. Однак у новій авіакомпанії змогли отримати роботу лише менше 3 000 з 10 000 співробітників Alitalia. При цьому офіційні представники профспілок кажуть, що в ITA наймають за значно нижчою ставкою. Також вони наполягають, щоб звільненим уряд продовжив допомогу з безробіття на термін до п’яти років.

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