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Названі найкращі міста у світі для любителів поїсти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкращі міста у світі для любителів поїсти
Unsplash

Одна з головних складових будь-якої успішної подорожі – це гастрономічні відкриття. Портал TripAdvisor представив рейтинг міст, кухня яких приваблює любителів кулінарних шедеврів з усього світу.

Рейтинг очолила столиця В’єтнаму – Ханой. Мандрівники відзначили вміле поєднання історичних традицій та сучасних тенденцій у всьому, включаючи гастрономію. Серед найвідоміших страв в’єтнамської кухні — суп з локшиною фо, спринг-ролли гой куон, гарячі млинці бан хео, локшина као лау, фрикадельки на грилі бун ча, бутерброди бан ми, риба з куркумою ча-ка лавонг.

Так виглядає список 10 найкращих напрямків у світі для гастрономічного туризму у 2024 році:

  • Ханой, В’єтнам;
  • Рим, Італія;
  • Кріт, Греція;
  • Куско, Перу;
  • Флоренція, Італія;
  • Нью-Делі, Індія;
  • Барселона, Іспанія;
  • Новий Орлеан, США;
  • Лісабон, Португалія;
  • Пхукет, Таїланд.

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