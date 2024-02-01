Названі найкращі міста у світі для любителів поїсти

Одна з головних складових будь-якої успішної подорожі – це гастрономічні відкриття. Портал TripAdvisor представив рейтинг міст, кухня яких приваблює любителів кулінарних шедеврів з усього світу.
Рейтинг очолила столиця В’єтнаму – Ханой. Мандрівники відзначили вміле поєднання історичних традицій та сучасних тенденцій у всьому, включаючи гастрономію. Серед найвідоміших страв в’єтнамської кухні — суп з локшиною фо, спринг-ролли гой куон, гарячі млинці бан хео, локшина као лау, фрикадельки на грилі бун ча, бутерброди бан ми, риба з куркумою ча-ка лавонг.
Так виглядає список 10 найкращих напрямків у світі для гастрономічного туризму у 2024 році:
- Ханой, В’єтнам;
- Рим, Італія;
- Кріт, Греція;
- Куско, Перу;
- Флоренція, Італія;
- Нью-Делі, Індія;
- Барселона, Іспанія;
- Новий Орлеан, США;
- Лісабон, Португалія;
- Пхукет, Таїланд.