Названі найкращі міста у світі для любителів поїсти

Одна з головних складових будь-якої успішної подорожі – це гастрономічні відкриття. Портал TripAdvisor представив рейтинг міст, кухня яких приваблює любителів кулінарних шедеврів з усього світу.

Рейтинг очолила столиця В’єтнаму – Ханой. Мандрівники відзначили вміле поєднання історичних традицій та сучасних тенденцій у всьому, включаючи гастрономію. Серед найвідоміших страв в’єтнамської кухні — суп з локшиною фо, спринг-ролли гой куон, гарячі млинці бан хео, локшина као лау, фрикадельки на грилі бун ча, бутерброди бан ми, риба з куркумою ча-ка лавонг.

Так виглядає список 10 найкращих напрямків у світі для гастрономічного туризму у 2024 році: