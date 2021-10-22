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ИТАЛИЯ

Десятки стюардесс разделись прямо в центре города Италии в знак протеста (фото)

Глеб Парфененко
Десятки стюардесс разделись прямо в центре города Италии в знак протеста (фото)

Акцию протеста провели в центре Рима десятки стюардесс итальянской авиакомпании Alitalia, которая прекратила свое существование. Они сняли свою униформу и надели только нижнее белье во время «молчаливой организованной акции протеста».

Как рассказывает Daily Mail, около 50 бывших стюардесс выстроились рядами на площади на Капитолийском холме в Риме, опустили наплечные сумки своей компании на мощеную мостовую, затем медленно и синхронно сняли пальто, затем форменные куртки, затем юбки, потом туфли на высоких каблуках. Оставшись босиком в одном нижнем белье, они несколько минут простояли молча. Затем участники акции протеста собрали одежду и обувь и вместе закричали: «Мы — Alitalia»

Десятки стюардесс разделись прямо в центре города Италии в знак протеста (фото)

Напомним, что итальянский нацперевозчик обанкротился после того, как Еврокомиссия «отменила» планы итальянского правительства его спасти и обязала превратить его в новую авиакомпанию ITA. Новый перевозчик пользуется некоторыми самолетами Alitalia, а также купил его бренд. Однако в новой авиакомпании смогли получить лишь менее 3000 с 10000 сотрудников Alitalia. При этом официальные представители профсоюзов говорят, что в ITA нанимают по значительно более низкой ставке. Также они настаивают, чтобы уволенным правительство продолжило пособие по безработице на срок до пяти лет.

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