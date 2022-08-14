В Іспанії туристи розв’язали бійню за лежаки: у хід пішла нічна варта і псування рушників

«Війна за лежаки» на європейських курортах прийняла екстремальну фазу – зневірені туристи влаштовують «нічну варту», займаючи шезлонги рушниками вже з вечора, а не як раніше – з 6 ранку. А деякі оригінали дуже винахідливо мстять любителям залишити рушник на лежаку, займаючи таким чином місце: у хід пішли «цукрові диверсії». Екстрені заходи доводиться вживати також власникам готелів.

Чергове відео про «війни за лежаки» було опубліковано на TikTok: згідно з ним, туристи вже перейшли від ранкових забігів до «нічної варти». “Зараз вісім вечора, – каже коментатор, показуючи на відео басейн готелю, оточений порожніми шезлонгами, – як ви бачите, всі вже поклали свої пляжні рушники, щоб зайняти лежаки наступного дня”.

Під відео з’явилася маса обурених коментарів. Боротьба за місце під сонцем явно почала діставати туристів. Частина коментаторів озвучує звичайну «форму протесту» проти зайнятих шезлонгів, тобто: «Це взагалі не важливо, якщо тут нікого немає, я просто скину цей рушник і сяду». Знайшлися і мстивіші та оригінальніші в ідеях покарання: «Мої друзі ходили в басейн рано вранці, змочували рушники і насипали на них цукор. Рушники виявилися вкриті мурахами та іншими комахами.

У результаті, щоб уникнути пошкодження майна та гучних скандалів, деякі власники готелів на курортах Європи змушені були вжити заходів. Частина просить туристів заздалегідь бронювати лежаки, які «закріплюються» за туристом на весь час відпочинку. Деякі готелі вже офіційно попереджають, що місцеві службовці мають право зняти рушник, якщо ніхто не використовує лежак протягом якогось періоду часу.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, цього літа в соцмережах з’явилося дуже багато роликів, як іноземці на курортах Іспанії, Італії та Греції влаштовують ранкові забіги до шезлонгів з рушниками наперевагу. Основними аматорами такого «спорту» виявилися британці та французи. На численних кадрах видно, як щоранку туристи біжать із готелю з рушниками, збиваючи один одного з ніг, щоб спробувати зайняти найкращі місця біля басейну. Один із користувачів наклав поверх свого відео саксофонну версію Бенні Хілла yakety, щоб підкреслити комічність моменту, і підписав свій ролик: «Божевільні збивають один одного з ніг, щоб дістатися лежака». Подробиці читайте у посиланні.

Раніше DIP повідомляв що, туристам у Європі пригрозили штрафами за захоплення лежаків рушниками і сон біля моря, детальніше читайте тут.