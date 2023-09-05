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В Італії та Іспанії ворожість до туристів набирає обертів, туріндустрія вже налякана

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ворожість до туристів набирає обертів, туризм вже наляканий

Лише кілька років після «закриття на ковід» вистачило, щоб проблема овертуризму загострилася знову. Ворожість до туристів набирає обертів, у популярних туристичних місцях відновлюються демонстрації з гаслами «Досить, нам більше не потрібні туристи», «Туристи, забирайтеся додому!» – така ситуація у деяких місцях Італії та Іспанії. І, як заявляють у європейській пресі, розглядаючи цей тренд, туризм вже наляканий.

«Реакція на надмірний потік відвідувачів виправдана, але це не повинно переростати в «туризмофобію», – намагаються запевнити місцева влада. Наприклад, на Канарах, де пройшли демонстрації проти туризму, міністр туризму Джесіка де Леон, закликала не демонізувати туристів.

«Мешканців непокоїть надмірний потік відвідувачів. Вони мають рацію, я їх розумію. Ми повинні протистояти цій проблемі та боротися з нею. Але це не повинно перетворюватися на явний конфлікт. Але поки що туризмофобія тільки загострюється», – поскаржилася вона.

Як додав Гюнтер Іхлау, керівник групи «Культура та подорожі» відділу проектів Асоціації німецьких туристичних агенцій (DRV), що він також вважає реакцію на надмірний потік відвідувачів виправданою, але стурбований тим, що вона перетвориться на вороже ставлення до туризму вже найближчим часом. При цьому на туризм списують усі недавні проблеми — сильна спека, лісові пожежі тощо — і скрізь туризм згадується як негативний фактор і створюється вороже ставлення до туризму.

«Індустрія туризму є галуззю із високою доданою вартістю. Деякі країни не можуть існувати без розвитку туризму», – запевняють представники туріндустрії. На тій же Майорці, що активно протестує, умови до розвитку масового туризму для місцевих жителів були не надто сприятливими і «злидні були жахливими». Проте ставка на масовість туризму і «короткостроковий підхід» призвели до нинішніх проблем, додають вони. І є ризик, що атмосфера продовжить розпалюватися і критика, що посилюється, на адресу туризму стане ще жорсткішою.

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