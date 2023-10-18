П’яних туристів будуть примусово депортувати з іспанського курорту

На одному з найпопулярніших курортів Середземномор’я готуються до радикальних змін. Розробляються примусові заходи депортації щодо туристів, які відзначилися відпочинку антисоціальним поведінкою. Такі правила готують влада Балеарських островів в Іспанії через постійний розгул однієї національності — британських туристів.

П’яним відпочиваючим із Великобританії можуть загрожувати заборони на в’їзд на популярні курорти Майорки та Ібіці. Йдеться, перш за все, про Магалуфа на Майорці та Вест-Енд Сан-Антоніо на Ібіці, які довгий час служили магнітом для західних відпочиваючих, які шукають нестримних веселощів та нічних розваг у спекотному кліматі, повідомило видання Mirror. Однак нові закони, запропоновані урядом регіону, спрямовані на припинення такої поведінки, що призводить до занепокоєння місцевих жителів.

Глава департаменту туризму островів, Жауме Бауза, підтвердив, що мандрівників, які порушують правила та створюють проблеми, можуть депортувати та заборонити їм повертатися. «Ми прагнемо зробити наші курорти місцем, де туристи можуть насолоджуватися культурним відпочинком та красою природи, а не побоюватися антисоціальної поведінки», – наголосив чиновник. Уточнювалося, що нові заходи націлені на обмеження алкогольної та аморальної поведінки. було введено обмеження на кількість алкоголю, що подається під час їжі в готелях «все включено» — заходи не допомогли позбутися п’яних британців.

Що вже було зроблено?

Щоб скоротити кількість п’яних туристів на іспанських курортах, місцева влада ввела такі заходи:

Штрафи за небезпечні вчинки та виселення з готелів. Відповідно до законів 2020 року, з відпочиваючих, спійманих на стрибках з балконів готелів, накладалися штрафи, які у рублевому еквіваленті сягали майже 6 млн. Також Обмеження на обсяг випитого алкоголю у готелях «все включено». Було введено обмеження на кількість спиртного, що подається під час їжі в готелях із популярною системою обслуговування. Покарання для організаторів та відвідувачів нелегальних алкогольних круїзів. Фірма, що пропонувала нелегальні круїзи зі спиртним у Магалуфі, була оштрафована на суму майже 160 тис. євро. Власників було спіймано на місці злочину, проте охочих вирушати в такі тури менше не стало: одні отримують відпочинок, який хочуть, організатори — заробляють. Обмеження на алкогольні акції та пропозиції. Заборонено відвідування пабів, «щасливої години» та пропозиції дешевих напоїв з різних акцій, наприклад, «2 за ціною 1» у Магалуфі та Вест-Енд у Сан-Антоніо. Обмеження для яхт тусовки. Припинено видавати нові ліцензії на «тусовочні яхти», а тим, хто вже має ліцензії, заборонено робити садити і висаджувати мандрівників у певних частинах островів.

Зауважимо, що ідею запровадження чорного списку відпочиваючих, які лякають інших, викликала суперечки та питання щодо дотримання законів Євросоюзу про свободу пересування. Така реакція очікувана. Втім, незважаючи на критику, уряд Балеарських островів твердо вирішив боротися з проблемою хуліганства, щоб повернути курортам їхню репутацію тихих та спокійних місць для відпочинку. “Наше рішення – це спроба зберегти унікальний характер наших курортів і забезпечити безпеку і комфорт для всіх, включаючи місцевих жителів, які заслуговують на спокійний і приємний відпочинок”, – додав іспанський політик.