В Іспанії пасажир розгромив термінал через те, що спізнився на літак

Пасажир ірландської авіакомпанії Ryanair запізнився на рейс та розгромив термінал в аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка. Інцидент потрапив на відео, яке поділило видання Ultima Hora.

Чоловік, який не встиг на свій рейс до Гран-Канарії, розлютився і напав на персонал авіакомпанії Ryanair біля виходу на посадку.

Обурений пасажир рвонув із себе майку і почав метати навколо себе меблі. Спочатку він кинув комп’ютер у стіну, потім стілець, принтер та інші предмети.

На цьому його гнів закінчився: він увірвався в жіночий санвузол, розбивши дзеркало, осколками завдав собі травм на грудях та животі.

Сек’юріті серед шести осіб зуміли приборкати розлюченого чоловіка. Після цього його передали до рук поліції: спочатку йому надали медичну допомогу, а потім відвезли на поліцейську дільницю для подальшого затримання.