Через політику турист посварився з іншими відпочиваючими в готелі та почав махати ножем

Іноземний турист погрожував ножем іншим відпочиваючим після політичного скандалу на туристичному острові Майорка в Іспанії. Ніхто не постраждав, так як його вчасно «скрутила» поліція.

Інцидент стався ще минулого тижня, в ніч із вівторка на середу, у готельному номері в муніципалітеті Андрач у західній частині Майорки, звернув не це увагу портал The Sun, проте про нього стало відомо нещодавно. За попередніми даними, причиною збройного конфлікту стали політичні розбіжності, інші подробиці не повідомляли.

Уточнювалося, що місцеві поліцейські швидко відреагували на виклик та прибули на місце подій. Незважаючи на опір ірландського туриста, який якийсь час тримав у страху інших гостей готелю, їм вдалося заспокоїти агресивного мандрівника за допомогою перцевого балончика та вилучити ножа.

Повідомлялося, що відпочивальник був «великої статури, його зріст становив 196 см». А поки чоловіка вели у наручниках до патрульної машини, кілька людей кидали різні предмети у поліцейських на знак протесту.

Довідка: Майорка – найбільший острів в архіпелазі Балеарських островів, розташований у Середземному морі. Це один з найпопулярніших туристичних напрямків у Європі завдяки своїй красивій природі, різноманітним пляжам, історичним пам’яткам та активному нічному відпочинку.