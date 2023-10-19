Із популярних іспанських курортів хочуть депортувати буйних туристів

На популярних серед туристів іспанських островах Майорка та Ібіца, які вже не перший рік намагаються приборкати буйних п’яних туристів, вирішили вдатися до ще радикальніших заходів.

Як пише Mirror, уряд Балеарських островів має намір ухвалити новий закон, який дозволить депортувати найближчим доступним рейсом з подальшою забороною на в’їзд іноземних гостей, що порушують норми пристойності.

Таким чином місцева влада хоче захистити спокій місцевих жителів, які втомилися від галасливих туристів, а також створити пріоритетні умови для сімейних туристів, які шукають спокійнішого відпочинку.

Разом з тим ініціатори нововведень побоюються, що спроби уряду Балеарських островів внести до “чорного списку” антисоціальних туристів можуть зіткнутися із законодавством ЄС про вільне пересування у тих випадках, коли відпочиваючі є вихідцями з країн-членів ЄС.

Як Майорка бореться з буйними туристами

Раніше влада одного з міст на Майорці вирішила запровадити штрафи у розмірі 900 євро для туристів, які стрибають із причалу у воду, після низки трагічних інцидентів.

Також влада Майорки ще в 2022 році заявляла про плани скоротити кількість туристів, які приїжджають на відпочинок. Щоб регулювати туристичні потоки, на курорті планували встановити нові жорсткіші ліміти на кількість доступних для туристів варіантів розміщення.

Тим часом деякі місцеві ресторани почали вводити дрес-код, щоб відсіяти погано одягнених туристів.