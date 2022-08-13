Хитромудрі відпочиваючі туристи, що відстоюють у боротьбі з одноплемінниками в курортних готелях найкращі місця біля басейну з самого ранку, стали звичайним явищем по всій Європі цього літа. У соцмережі з’явилося чимало роликів, як іноземці влаштовують ранкові забіги до шезлонгів з рушниками. Практично сьогодні названі найнахабніші туристи в курортних готелях, і ними, очікувано, виявилися і російські туристи.

За даними The Sun, йдеться про невихованих британців і французів, і росіян, рдним словом «Тагіл». Найбільш популярним місцем їх забігів стали курорти Канарських островів Іспанії, Греції та інших.

На численних кадрах видно, як щоранку туристи біжать із готелю з рушниками, збиваючи один одного з ніг, щоб спробувати зайняти найкращі місця біля басейну. Один із користувачів наклав поверх свого відео саксофонну версію Бенні Хілла yakety, добре відому українцям, щоб підкреслити комічність моменту, і підписав свій ролик: «Божевільні збивають один одного з ніг, щоб дістатися лежака». На щастя для туристів, які стали героями відео, автор відключив коментарі, позбавивши перших народного суду.

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На кадрах інших відео видно, як майже кожен шезлонг на курорті зайнятий не туристом, але його рушником: так нетерплячі мітять свою територію. За словами очевидцем, для цього відпочиваючі стають вже о 5:00 ранку, озброюються рушником і поспішають розкласти їх біля шезлонгів, а потім йдуть у своїх справах.

Ролики в соцмережах стали об’єктами гострих дебатів про те, які країни лідирують по хамському та порушниками, коли справа доходить до захоплення шезлонгів. В результаті очолили антирейтинг забігів британські, російські та французькі туристи. Наведемо словесні дані очевидців:

«Я німець і живу у Великій Британії. Під час моєї останньої відпустки в Греції англійці брали рушники до 6:00».

«Французи підводилися ще раніше. Я не міг повірити своїм очам».

«Нині я в готелі для англійців в Іспанії і можу підтвердити, що це ми, британці. Багато рушників та жодних німців».

Битва за шезлонги в готелях — це добре документований конфлікт, який триває багато років. Деякі готелі мають свої способи впоратися з цим, наприклад, прибирати рушники з шезлонгів, якщо ними ніхто не користується протягом певного часу. Інші змушують туристів заздалегідь бронювати місця відпочинку, щоб люди не могли зарезервувати їх разом із рушниками, незважаючи на те, що не хочуть використовувати їх пізніше.