Нова катастрофа в Іспанії. Ціле місто опинилося під водою

Іспанське місто Лепе знаходиться під водою. Вулиці перетворилися на річки, а по воді волочилися машини, дерева і паркани. Причиною повені став шторм з градом.

Вода потрапила в школи, дитячі садки та медичні центри.

На телефон екстреного зв’язку в Андалусії, автономному районі провінції Уельва, де розташоване місто Лепе, надійшла інформація про 600 інциденти через проливні дощі.

Місто Лепе розташоване недалеко від кордону з Португалією. Раніше в цьому місяці така ж катастрофа обрушилася на місто Альканар на іншій стороні Іспанії.

Всього кілька днів тому країна гасила пожежу недалеко від Малаги в регіоні Андалусія. Дощ допоміг загасити пожежу, але тепер викликала сильну повінь. Тисячі людей були евакуйовані через пожежу, а один пожежний загинув.