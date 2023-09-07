Готелі на курортах Греції затоплені, рейси скасовуються: МЗС випустило попередження для туристів

Екстремальна спека змінилася штормами, затопленими готелями та скасованими рейсами у низці курортних районів материкової Греції та острові Скіатос. Відомо як мінімум про одного загиблого. Через небезпечну погоду МЗС Великобританії випустило попередження для туристів, але для українців воно актуальне також. Про це повідомив портал Mirror.

Острів Скіатос виявився «під водою»

Острів Скіатос, який вважався ідилічним раєм для туристів, перетворився на місце, звідки хочеться втекти. Все через сильні зливи і повені. Сотні будинків опинилися під водою, відомо як мінімум про одного загиблого – на нього обрушилася стіна в місті Волос, і одного зниклого безвісти – автомобіль, в якому він знаходився, забрало паводковими водами. В результаті шторму, дороги перетворилися на вируючі річки, а блискавки безперестанку сяяли над островом.

Відпочиваюча Емма Тейлор, яка опинилася в скрутному становищі через негоду, розповіла MailOnline: «Це серйозний шторм. Затопило коридори нашого готелю, зі стель капає, електроенергію відключили, і нам пощастило, що ми високо в «Скіатос Палас», Кукунаріс. Деяких гостей попросили виселитися зі своїх номерів.

Попередження влади про поїздки не обмежуються лише Скіатосом. Грецька поліція запровадила заборону на рух у Волосі та гірському регіоні Пеліон. Ситуація не залишає сумнівів — інші райони можуть зіткнутися з масштабними наслідками стихії. Грецька влада закликає жителів центральної Греції та островів Споради, а також острови Евія не виходити з готелів на вулицю та залишатися у приміщеннях до прояснення ситуації.

Влада розсилає оповіщення на мобільні телефони мешканцям постраждалих районів Греції, закликаючи обмежити пересування на відкритому повітрі, так як вода вийшла з берегів, автомобілі змито в море, дороги заблоковані каменепадами, а в багатьох районах відключено електроенергію.

МЗС Великобританії не залишилося осторонь і випустило попередження для туристів, які вирушають до Греції. «Несприятливі погодні умови, включаючи повені, впливають на деякі регіони. Ситуація може швидко змінитись. Слідкуйте за офіційними оновленнями у соцмережах», — йшлося в офіційній заяві.

Смертоносні лісові пожежі та зміна клімату

Нагадаємо, страшний шторм «Даніель» вибухнув після кількох місяців дуже високих температур у Греції, які спричинили сильні лісові пожежі на Родосі та околицях Афін. Пожежі тривали понад два тижні і забрали життя двадцяти людей.

На тлі безперервних сильних злив міжнародний аеропорт Скіатоса та авіакомпанії скасували кілька вильотів і прильотів літаків на вівторок і середу, в результаті туристи опинилися в тяжкому стані. У соцмережах вони просять допомоги і просять скоріше вирішити питання з евакуацією з курортного острова, розташованого на схід від материкової частини Греції. Перевізники повідомили через свої офіційні канали, що стежать за прогнозом та підтвердять вильоти, як тільки ситуація зі зливами та вітрами нормалізується.

Міністр цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс поклали провину за лісові пожежі та шторми на зміну клімату, наголосивши, що погодні крайнощі — головна загроза, якій треба протистояти. «Я боюся, що безтурботне літо, яким ми його знали, припинить своє існування, і з цього моменту майбутнє літо, ймовірно, буде ще складнішим», — стурбовано повідомив прем’єр-міністр минулого вівторка.