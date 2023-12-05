Всі розділи
ГоловнаІндіяВ Індії аеропорт припинив свою роботу через сильну повінь
ІндіяТуризм

В Індії аеропорт припинив свою роботу через сильну повінь

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії закрився аеропорт через сильну повінь

Міжнародний аеропорт Ченнаї (MAA) тимчасово припинив свою роботу через сильну повінь, викликану циклоном Мічаунг, що наближається.

Як пише AviationSource, це перший випадок вимушеного закриття аеропорту з 2015 року, коли затоплення в Ченнаї призвело до чотириденного припинення роботи. Погодні умови також призвели до перенаправлення понад 30 рейсів до аеропорту Кемпегоуда в Бангалорі.

На відеозаписах, що розповсюджуються у соціальних мережах, видно, що термінал та злітні смуги аеропорту затопило водою.

Багато районів Ченнаї були заблоковані через аналогічні повені, змушуючи владу закрити офіси та школи, а також евакуювати людей.

У зв’язку з ситуацією, що погіршується, закриття аеропорту в Ченнаї продовжено до 5 грудня, 9:00 місцевого часу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На острові Балі в аеропорту посилили медичний контроль через спалах нового вірусу

Індонезія
Чиновники на Балі вирішили не ризикувати і вкотре посилили...

Турист сів у в’язницю за нецензурну лайку в аеропорту ОАЕ

ОАЕ
Британський турист опинився у в'язниці у Дубаї після інциденту...

У Саудівській Аравії збудують аеропорт нового типу

Саудівська Аравія
Влада Саудівської Аравії вирішила побудувати аеропорт нового типу. Конкурс на...

Європейський лоукостер easyJet пропонує послугу, яка позбавить мороки з багажем

Велика Британія
Європейський лоукостер easyJet пропонує пасажирам нову послугу, яка позбавить...

У Стамбулі через негоду скасовано всі авіарейси

Туреччина
Турецькі авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus через негоду в...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму