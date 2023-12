В Індії аеропорт припинив свою роботу через сильну повінь

Міжнародний аеропорт Ченнаї (MAA) тимчасово припинив свою роботу через сильну повінь, викликану циклоном Мічаунг, що наближається.

Як пише AviationSource, це перший випадок вимушеного закриття аеропорту з 2015 року, коли затоплення в Ченнаї призвело до чотириденного припинення роботи. Погодні умови також призвели до перенаправлення понад 30 рейсів до аеропорту Кемпегоуда в Бангалорі.

На відеозаписах, що розповсюджуються у соціальних мережах, видно, що термінал та злітні смуги аеропорту затопило водою.

Current Situation AirSide in Chennai.

The cyclone has made its landfall. All flights cancelled in and out of Chennai. Airport closed till 2300 hrs. pic.twitter.com/yymYfdkYOJ

— Vaibhavi Limaye (@LimayeVaibhavi) December 4, 2023