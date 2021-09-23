Новая катастрофа в Испании. Целый город оказался под водой

Испанский город Лепе находится под водой. Улицы превратились в реки, а по воде волочились машины, деревья и заборы. Причиной наводнения стал шторм с градом.

Вода попала в школы, детские сады и медицинские центры.

На телефон экстренной связи в Андалусии, автономном районе провинции Уэльва, где расположен город Лепе, поступила информация о 600 инцидентах за проливных дождей.

Город Лепе расположенный недалеко от границы с Португалией. Ранее в этом месяце такая же катастрофа обрушилась на город Альканар на другой стороне Испании.

Всего несколько дней назад страна гасила пожар недалеко от Малаги в регионе Андалусия. Дождь помог потушить пожар, но теперь вызвал сильное наводнение. Тысячи людей были эвакуированы из-за пожара, а один пожарный погиб.