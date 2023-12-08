На Туреччину насувається небезпека: випущено попередження для туристів

Зливи та сильний вітер, що обрушилися на Стамбул, загрожують Анталії стихійним лихом. Таке застереження випустили турецькі метеорологи. Про це повідомило видання Karar минулого четверга.

Згідно з повідомленням, попередження про стихійне лихо в Анталії і Мугле (курорти Бодрум, Даламан, Фетхіє та ін.), що насувається, може зірвати плани туристів найближчими днями. Метеорологи дуже стурбовані суворими погодними умовами, які зберігаються в регіоні в останній місяць. За їхніми словами, критичні дати – 8 та 9 грудня. Це період підвищеного ризику, коли зливи та періодичні шторми можуть призвести до повеней.

Аномальний грудень

Перший тиждень зими дав туристам у Туреччині сюрприз за сюрпризом: рясні опади лише з короткими проміжками з сонцем. Це незвичайні погодні умови для регіону. Фахівці стверджують, що повені, шторми та зливи стають частиною повсякденного життя для Туреччини.

Метеорологи турбуються і попереджають про серйозні довгострокові наслідки нинішньої ситуації. Зливи та шторми, що обрушилися на Мармурове море та Егейський регіон, можуть викликати нові несприятливі погодні явища на курортах. Наприклад, метеоролог Керем Октен назвав майбутні дощі «загрозою стихійного лиха». Особливу увагу він приділив ситуації у Стамбулі, де не припиняються сильні дощі. За його словами, нічні зливи 8-го та 9-го грудня можуть стати критичними.

Сильні опади обрушаться і на курортні регіони півдня та південного заходу країни. «У районах Мугла Датча, Мармаріс та Кейджегіз пройдуть зливи. Великий ризик є для центру провінції Анталія», – повідомив експерт і закликав вжити запобіжних заходів. Згідно з прогнозом погоди, у п’ятницю та суботу, крім злив у культурній столиці та курортних регіонах, очікується шквалистий північний вітер.