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Пекельна повінь у Німеччині: аеропорт затоплений, туристи застрягли в літаках, що стоять у воді

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пекельна повінь у Німеччині: аеропорт затоплений, туристи застрягли в літаках, що стоять у воді

Туристи, які не встигли висадитися з літаків після прильоту і не встигли злетіти, опинилися в «заручниках» у великому європейському аеропорту: пасажири застрягли всередині своїх лайнерів через пекельну повінь. Сильні дощі, що обрушилися на кілька районів Німеччини, спровокували повені, які порушили вильоти та посадку десятків рейсів у Франкфурті.

За інформацією, наданою німецьким інформаційним агентством DPA, сильні зливи накрили місто в середу і четвер, де знаходиться найбільш завантажений аеропорт країни. Тривалі опади затопили злітно-посадкові смуги, внаслідок чого літаки не змогли приступити до початку рейсів, а лайнери, що приземлилися, — випустити туристів. Соціальні мережі заполонили відео, які зафіксували катастрофічні наслідки повені: літаки стояли в гігантських калюжах, а над ними сяяли блискавки.

Уточнювалося, що наземне обслуговування у середу паралізувало на 2 години. Черги в терміналах розтягнулися на багато метрів, оскільки туристи змушені були перебронювати місця на інші рейси або скасовувати виліт. Через суворі кліматичні умови всього було знято з розкладу понад 70 рейсів і ще 23 борти, кінцевим маршрутом яких значився Франкфурт, оператори перенаправили в інші аеропорти. За оцінками німецької авіагавані, понад 1.000 туристів постраждали від негоди і пекельної повені.

Вранці у четвер ситуація значно не покращала. Як пояснила прес-служба аеропорту, вильоти 20 рейсів авіакомпанії Lufthansa та 18 рейсів інших перевізників було скасовано з метою безпеки, оскільки вони були скасовані. ситуація з дощами не нормалізувалася.

Втім, не тільки повінь створила хаос у європейських аеропортах цього літа. Нагадаємо, що минулий липень виявився найспекотнішим за всю історію метеоспостережень у Середземномор’ї, серпень не відстає. Через масові лісові пожежі в Іспанії, Греції, Португалії туристи перестали бронювати туди тури і переорієнтувалися на інші, більш безпечні напрямки відпочинку. А недавно стара проблема повернулася і на туристичний острів Сицилія в Італії. Там відпочиваючих багато років тримає в страху вулкан Етна, який на початку місяця знову виверг потужний стовп попелу, внаслідок чого тимчасово перестав працювати місцевий аеропорт — низку рейсів довелося скасувати заради збереження життя туристів.

А ось щодо іншого закордонного напрямку, популярного у туристів, то там теж не все гладко: екстремальна кліматична ситуація спостерігається в туристичній провінції Анталія в Туреччині. Там клуби пари приховали море і місто з поля зору. Дуже висока вологість на тлі спеки перетворила курорт на «парилку». Цей ефект дався взнаки на льотній активності – подробиці читайте за цим посиланням.

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