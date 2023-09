Греція та Болгарія: літаки не можуть підлетіти до аеропортів через повінь, курорти змило, загинули люди

Повінь і сильний шторм на Чорному та Середземному морі призвели до катастрофічних наслідків не лише для Туреччини, а й для Греції та Болгарії. Деякі курорти змило, туристів закликали піднятися на верхні поверхи через небезпеку повені. На грецькому острові Скіатос через шторм і зливи закрили знаменитий аеропорт, де туристи люблять фотографуватися на тлі літаків, що сідають, а в Болгарії довелося евакуювати кілька сотень туристів.

Метеорологічна служба Греції повідомила, що пізно увечері у селі регіону Пеліон випало 75,4 сантиметра дощу, що є найвищим рівнем, зареєстрованим принаймні з 2006 року.

Як повідомляє грецька преса, поліція заборонила рух у місті Волос, що знаходиться поблизу гірського району Пеліон, а також на курортному острові Скіатос. У цих регіонах рекордні дощі стали причиною смерті щонайменше однієї людини: чоловік помер під підпірною стіною, що впала на нього. Ще п’ять людей вважаються зниклими безвісти: можливо, їх забрали потоки води.

I won’t shut up about this despite what people may think of me, because the media is wrong: This IS an emergency. We aren’t being hysterical. As David Attenborough says, we are heading towards the collapse of civilisation. This is Greece, for fucks sake: pic.twitter.com/toRWEOFpLt

— Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) September 6, 2023