Греція та Болгарія: літаки не можуть підлетіти до аеропортів через повінь, курорти змило, загинули люди

Повінь і сильний шторм на Чорному та Середземному морі призвели до катастрофічних наслідків не лише для Туреччини, а й для Греції та Болгарії. Деякі курорти змило, туристів закликали піднятися на верхні поверхи через небезпеку повені. На грецькому острові Скіатос через шторм і зливи закрили знаменитий аеропорт, де туристи люблять фотографуватися на тлі літаків, що сідають, а в Болгарії довелося евакуювати кілька сотень туристів.

Метеорологічна служба Греції повідомила, що пізно увечері у селі регіону Пеліон випало 75,4 сантиметра дощу, що є найвищим рівнем, зареєстрованим принаймні з 2006 року.

Як повідомляє грецька преса, поліція заборонила рух у місті Волос, що знаходиться поблизу гірського району Пеліон, а також на курортному острові Скіатос. У цих регіонах рекордні дощі стали причиною смерті щонайменше однієї людини: чоловік помер під підпірною стіною, що впала на нього. Ще п’ять людей вважаються зниклими безвісти: можливо, їх забрали потоки води.

I won’t shut up about this despite what people may think of me, because the media is wrong: This IS an emergency. We aren’t being hysterical. As David Attenborough says, we are heading towards the collapse of civilisation. This is Greece, for fucks sake: pic.twitter.com/toRWEOFpLt — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) September 6, 2023

Повеневі води розлилися вулицями та змили автомобілі. Крім того, каменепади заблокували дороги, а в багатьох районах сталося вимкнення електрики.

На курортному острові Скіатос “літаки не можуть наблизитися до аеропорту” через повінь.

Міністр із кліматичної кризи та цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас заявив, що сильний дощ, як очікується, вщухне після полудня середи. Він порадив мешканцям постраждалих районів залишатися вдома.

#Ahora 🔴 Bulgaria Se ha declarado el estado de emergencia en Tsarevo, tras las intensas precipitaciones históricas. Los residentes han sido evacuados. Como van las inundaciones en Europa en las últimas 24 horas:

🌊España

🌊Turquía

🌊Grecia

🌊Bulgaria pic.twitter.com/mcc9ITngZl — InfoSismologic (@EarthquakeChil1) September 6, 2023

Несолодко довелося і туристам у Болгарії: тут основний удар стихії припав на курорт Царево.

Довелося евакуювати сотні туристів, що відпочивають уздовж узбережжя, решта влади курорту закликала піднятися на верхні поверхи, оскільки нижні були затоплені.

Жертви також є: на даний момент, як заявив прем’єр-міністр Микола Денков, двоє людей загинули і троє зникли безвісти. Чи були серед них туристи – не повідомляється. Як додає місцева преса, причина катастрофічних наслідків повені – не лише зміни клімату, які відповідають за все, а й погане обслуговування інфраструктури.