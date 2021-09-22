Іспанський вулкан викидає тонни діоксиду сірки, виверження може тривати 3 місяці

Виверження вулкана на іспанському острові Ла Пальма може тривати до трьох місяців, заявили сьогодні експерти, повідомляє Associated Press.

Вчені з Інституту вулканології Канарських островів заявили, що на підставі розрахунків тривалості попередніх вивержень на архіпелазі, нинішнє виверження може тривати до 84 днів. Як і нинішнє виверження, попередні виверження супроводжувалися потужними потоками повільно рухомою лавою і тривалою сейсмічною активністю.

Річки лави, висота яких в деяких місцях досягає 10 метрів, поглинули майже 190 будівель, більшість з яких – будинки в сільській місцевості острова Ла-Пальма. Зараз лава повільно рухається до узбережжя, де живе більше людей, і через це вчора ввечері з міста Тодоке було евакуйовано близько 1 000 осіб.

Вчора аварійні бригади намагалися відвести лаву від житлових будинків, використовуючи екскаватори, щоб відкрити для неї новий шлях. Поки невідомо, чи буде спроба успішною, повідомляє BTA.

Вулкан також викидає від 8 000 до 10 500 тонн діоксиду сірки в день, який може пошкодити легені.