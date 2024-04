Потужне виверження вулкана відбулося в Індонезії

В Індонезії сталося сильне виверження вулкана Руанг. Влада побоюється можливого цунамі, передає Guardian.

За даними вулканологічного агентства Індонезії, стратовулкан Руанг спочатку вивергався о 21.45 за місцевим часом у вівторок, а потім чотири рази в середу. Активність вулкана могла бути викликана двома землетрусами, які сталися тут за останні тижні.

Влада стурбована тим, що частина вулкана може обрушитися в море та викликати цунамі, як це сталося у 1871 році.

Monstrous eruption of Ruang volcano, North of Sulawesi, Indonesia with ash reaching 63,000ft or 19,000m into atmosphere. Seen on IR satellite imagery too

Tsunami warning triggered for entire West coast pic.twitter.com/b1Y3gMfCMN

— Karnataka Weather (@Bnglrweatherman) April 17, 2024