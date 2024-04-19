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Потужне виверження вулкана відбулося в Індонезії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Потужне виверження вулкана відбулося в Індонезії

В Індонезії сталося сильне виверження вулкана Руанг. Влада побоюється можливого цунамі, передає Guardian.

За даними вулканологічного агентства Індонезії, стратовулкан Руанг спочатку вивергався о 21.45 за місцевим часом у вівторок, а потім чотири рази в середу. Активність вулкана могла бути викликана двома землетрусами, які сталися тут за останні тижні.

Влада стурбована тим, що частина вулкана може обрушитися в море та викликати цунамі, як це сталося у 1871 році.

Рівень небезпеки для вулкана, висота якого становить 725 метрів над рівнем моря, 17 квітня було підвищено з трьох до найвищого рівня чотирирівневої системи.

Також 17 квітня влада розширила зону відчуження навколо кратера до 6 кілометрів.

Повідомлень про загиблих або поранених поки не надходило, але понад 800 людей було евакуйовано з двох сіл Руанга на острів Тагуланданг. Тепер евакуація проходить і на цьому острові, тому що у разі виникнення цунамі він опиниться під ударом.

Національне агентство Індонезії зі пом’якшення наслідків стихійних лих заявило, що мешканців буде переселено до Манадо, найближчого міста на острові Сулавесі, до якого шість годин шляху на човні.

В Індонезії, величезній країні архіпелагів, часто спостерігається сейсмічна та вулканічна активність через її становище на Тихоокеанському вогненному кільці, де стикаються тектонічні плити, що тягнуться від Японії через Південно-Східну Азію та через Тихоокеанський басейн.

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