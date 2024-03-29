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Туризм

Мешканців Канарських островів штрафують за те, що вони не здають будинки туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мешканців Канарських островів штрафують за те, що вони не здають будинки туристам
Photo by Joel Rohland on Unsplash

Жителі Великобританії та Ірландії, які мають додаткове житло на Канарських островах, зіштовхнулися зі штрафами 2000 фунтів за небажання здавати свої квартири туристам.

Жителі Гран-Канарії були здивовані, отримавши штрафи за використання своїх квартир як житло замість здачі в оренду туристам. Відповідно до законодавства, власники зобов’язані здавати квартири через зареєстрованих туроператорів, а не самостійно.

Це викликало протести на острові та обговорення наслідків закону, який карає тих, хто хоче використати свою власність у туристичних зонах як основне житло чи будинки для відпустки.

Першим оштрафованим став пенсіонер Джон Хефферман, який висловив своє незадоволення після отримання штрафу в 1930 фунтів, виявленого ним при прибутті у свою квартиру, куплену 13 років тому. Хефферман, який не отримав повідомлення про штраф вчасно для апеляції, поділився своїми побоюваннями щодо майбутнього своєї власності та можливості її використання сім’єю у зимові місяці.

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