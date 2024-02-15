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У Японії відбулося виверження вулкана Сакурадзіма

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Японії відбулося виверження вулкана Сакурадзіма
Photo by Yosh Ginsu on Unsplash

Телеканал NHK повідомляє, що у Японії сталося виверження вулкана Сакурадзима, він викинув стовп попелу заввишки 5 км.

Вулкан знаходиться поряд із містом Кагосіма. Він почав викидатись сьогодні.

Метеорологічне агентство Японії після «вибухового виверження активного вулкана» підняло до третього рівень небезпеки, за канцелярії прем’єр-міністра було створено кризовий штаб.

Уточнюється, що стовп попелу досягнув такої висоти вперше з 2020 року. Крім того, були помічені великі вулканічні брили, що летіли з кратера на висоту до 1 300 м. На околицях вулкана очікується попілопад.

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