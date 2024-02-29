В Шотландії літак здійснив екстрену посадку через бійку на борту (Відео)

Рейс Ryanair з Единбурга на Тенерифе був змушений здійснити екстрену посадку в Португалії після того, як кілька пасажирів почали бійку під час польоту.

Як повідомляє Independent, у ході сутички пасажири ображали один одного та кидали пляшки. Члени екіпажу були змушені почати рознімати бешкетників за дві години після початку польоту, коли до прибуття залишалося майже п’ять годин.

Діти, що знаходилися на борту рейсу FR2969, плакали і були налякані через те, що відбувається. Запис, зроблений усередині салону, показує, як чоловік і жінка вказують один на одного і вигукують лайки.

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Поліція висадила проблемних пасажирів у Порту. Борт продовжив свій політ на Канарські острови із відставанням на дві години від розкладу.

“Рейс з Единбурга на Тенерифі 25 лютого був змушений здійснити посадку в Порту, коли невелика група пасажирів почала поводитися некоректно на борту. Члени екіпажу попередили поліцію заздалегідь, і після прибуття літака його зустріла місцева поліція, яка видалила деструктивних пасажирів, після чого рейс продовжив свій маршрут до Тенерифе. Тепер це справа місцевої поліції”, – повідомили в авіакомпанії.