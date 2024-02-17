Вулкан в Ісландії встановив світовий рекорд швидкості виверження

Вчені проаналізували хід недавнього виверження вулкана в Ісландії та з’ясували, що магма рухалася з рекордно високою швидкістю.

У листопаді 2023 року була зареєстрована підвищена сейсмічна активність на півострові Рейк’янес, через що влада прийняла рішення евакуювати місто Гріндавік. Потім була серія вивержень.

Було визначено швидкість припливу магми в дамбу – 7400 куб. м (або три олімпійські басейни) за секунду. “Це неймовірна швидкість виверження”, – зазначили дослідники. Вона була у 30 разів вищою, ніж при попередніх виверженнях.

Фонтани лави при виверженні досягали висоти 50-80 м, шлейф – 3 км. Також у Гріндавіку утворився водоспад тефри — пінистого матеріалу, що утворюється при швидкому охолодженні лави.

Спостереження показали, що магма могла взаємодіяти з ґрунтовими водами, що призводило до вибухової активності. В результаті виникав білий стовп пари, який поєднувався з темним вулканічним шлейфом.

Нагадаємо, про закінчення чергового виверження вулкана влада Ісландії заявила 10 лютого. Вулкан досліджують за допомогою квадрокоптера.