Всі розділи
ГоловнаІсландіяВулкан в Ісландії встановив світовий рекорд швидкості виверження
ІсландіяНаукаТуризм

Вулкан в Ісландії встановив світовий рекорд швидкості виверження

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вулкан в Ісландії встановив світовий рекорд швидкості виверження
Photo by Tetiana Grypachevska on Unsplash

Вчені проаналізували хід недавнього виверження вулкана в Ісландії та з’ясували, що магма рухалася з рекордно високою швидкістю.

У листопаді 2023 року була зареєстрована підвищена сейсмічна активність на півострові Рейк’янес, через що влада прийняла рішення евакуювати місто Гріндавік. Потім була серія вивержень.

Було визначено швидкість припливу магми в дамбу – 7400 куб. м (або три олімпійські басейни) за секунду. “Це неймовірна швидкість виверження”, – зазначили дослідники. Вона була у 30 разів вищою, ніж при попередніх виверженнях.

Фонтани лави при виверженні досягали висоти 50-80 м, шлейф – 3 км. Також у Гріндавіку утворився водоспад тефри — пінистого матеріалу, що утворюється при швидкому охолодженні лави.

Спостереження показали, що магма могла взаємодіяти з ґрунтовими водами, що призводило до вибухової активності. В результаті виникав білий стовп пари, який поєднувався з темним вулканічним шлейфом.

Нагадаємо, про закінчення чергового виверження вулкана влада Ісландії заявила 10 лютого. Вулкан досліджують за допомогою квадрокоптера.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Японії відбулося виверження вулкана Сакурадзіма

Туризм
Телеканал NHK повідомляє, що у Японії сталося виверження вулкана...

В Ісландії лава з вулкана досягла житлових будинків, жителів екстрено евакуюють

Ісландія
На півострові Рейк'янес (Ісландія) потік лави, що виник у...

В Ісландії почалося сильне виверження вулкана. Минулого разу через нього евакуювали ціле місто

Ісландія
На півострові Рейк'янес, що на півдні Ісландії, почалося потужне...

Вулкан в Індонезії забрав життя 11 туристів

Індонезія
Індонезійські рятувальники виявили тіла 11 альпіністів після виверження вулкана...

Виверження вулкану в Ісландії може тривати тижні, що призведе до знищення цілого міста

Ісландія
Вулкан Фаградальсфьялль, що прокинувся, на півострові Рейк'янес, наймолодшій частині...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму