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ИСПАНИЯ

Sulfur emitted by the Spanish volcano can damage the lungs, the eruption can last 3 months

Глеб Парфененко
Іспанський вулкан викидає тонни діоксиду сірки, виверження може тривати 3 місяці

Извержение вулкана на испанском острове Ла Пальма может длиться до трех месяцев, заявили сегодня эксперты, сообщает Associated Press.

Ученые из Института вулканологии Канарских островов заявили, что на основании расчетов продолжительности предыдущих извержений на архипелаге, нынешнее извержение может продолжаться до 84 дней. Как и нынешнее извержение, предыдущие извержения сопровождались мощными потоками медленно движущейся лавой и длительной сейсмической активностью.

Реки лавы, высота которых в некоторых местах достигает 10 метров, поглотили почти 190 зданий, большинство из которых — дома в сельской местности острова Ла-Пальма. Сейчас лава медленно движется к побережью, где живет больше людей, и поэтому вчера вечером из города Тодоке были эвакуированы около 1000 человек.

Вчера аварийные бригады пытались отвести скамью от жилых домов, используя экскаваторы, чтобы открыть для нее новый путь. Пока неизвестно, будет ли попытка успешной, сообщает BTA.

Вулкан также выбрасывает от 8000 до 10500 тонн диоксида серы в день, который может повредить легкие.

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