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На Балі, укус невідомої комахи викликав болючий висип, рубці і пухирі на шкірі туристки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка вкрилася моторошними пухирями через комаху на Балі

Австралійська туристка зіткнулася із неприємним інцидентом під час відпустки на Балі. Через укус комахи жінка отримала болючий висип, рубці і пухирі на шкірі, передає Daily Mail.

За словами Стефані Муді (Stephanie Moody), загадковий великий червоний висип з’явився у неї на боці після відпочинку в балійському місті Убуд. Коли туристка разом із чоловіком і дитиною переїхали в Куту, її стан став різко погіршуватися, висипка перетворилася на пухирі, які почали збільшуватися в розмірах, пізніше жовтіючи і стаючи схожими на повітряні кульки.

На Балі, укус невідомої комахи викликав болючий висип, рубці і пухирі на шкірі туристки

Виявилося, що висипка викликана отрутою жуків стафілінів, які повзають по шкірі людини. Це викликає пухирчастий дерматит, хоча комахи не кусають і не шкодують.

Через 24 години після отримання медичної допомоги Муді вирішила повернутись до Австралії. Цей випадок наголошує на важливості вживання запобіжних заходів при відвідуванні екзотичних місць, зазначають лікарі.

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