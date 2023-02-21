На Балі, укус невідомої комахи викликав болючий висип, рубці і пухирі на шкірі туристки

Австралійська туристка зіткнулася із неприємним інцидентом під час відпустки на Балі. Через укус комахи жінка отримала болючий висип, рубці і пухирі на шкірі, передає Daily Mail.

За словами Стефані Муді (Stephanie Moody), загадковий великий червоний висип з’явився у неї на боці після відпочинку в балійському місті Убуд. Коли туристка разом із чоловіком і дитиною переїхали в Куту, її стан став різко погіршуватися, висипка перетворилася на пухирі, які почали збільшуватися в розмірах, пізніше жовтіючи і стаючи схожими на повітряні кульки.

Виявилося, що висипка викликана отрутою жуків стафілінів, які повзають по шкірі людини. Це викликає пухирчастий дерматит, хоча комахи не кусають і не шкодують.

Через 24 години після отримання медичної допомоги Муді вирішила повернутись до Австралії. Цей випадок наголошує на важливості вживання запобіжних заходів при відвідуванні екзотичних місць, зазначають лікарі.