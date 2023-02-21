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Насекомое на Бали вызвало у туристки жуткие волдыри

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Туристка вкрилася моторошними пухирями через комаху на Балі

Австралийская туристка столкнулась с неприятным инцидентом во время отпуска на Бали. Из-за укуса насекомого женщина получила болезненную сыпь, рубцы и волдыри на коже, передает Daily Mail.

По словам Стефани Муди (Stephanie Moody), загадочная большая красная сыпь появилась у нее на боку после отдыха в балийском городе Убуд. Когда туристка вместе с мужем и ребенком переехали в Куту, ее состояние стало резко ухудшаться, сыпь превратилась в волдыри, которые начали увеличиваться в размерах, позже желтея и становясь похожими на воздушные шарики.

Насекомое на Бали вызвало у туристки жуткие волдыри

Оказалось, что сыпь вызвана ядом жуков стафилинов, которые ползают по коже человека. Это вызывает пузырчатый дерматит, хотя насекомые не кусают и не жалят.

Через 24 часа после получения медицинской помощи Муди решила вернуться в Австралию. Этот случай подчеркивает важность принятия мер предосторожности при посещении экзотических мест, отмечают врачи.

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