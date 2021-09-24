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ІНДІЯ

Індія: стрілянина в залі суду. Є жертви

Євгеній Подольський

Під час суду над одним з босів банди сталася перестрілка між поліцією і бандитами. Три людини, включаючи обвинувачених, померли в суді в Делі, а в залі суду спалахнула паніка, повідомляє столична поліція.

Комісар поліції Делі заявив, що злочинцями були двоє чоловіків в костюмах адвокатів. Їх метою був обвинувачений. Є підозра, що вбивці належали до конкуруючого злочинного угруповання.

Присутні в залі суду міліціонери відразу ж відкрили вогонь по загиблим на місці злочинцям. Глава банди помер через кілька годин у лікарні.

На фотографіях, зроблених в суді в соціальних мережах, відображені люди, що ховаються за сидіннями.

Співробітник суду в районі Рохини, де стався інцидент, сказав Reuters, що юристи повинні отримувати спеціальні посвідчення особи, які знизять ризик видавати себе за них.

Сандлей Насіар, президент Колегії адвокатів Делі, оголосив, що адвокати не будуть працювати в суботу, оскільки заходи безпеки будуть перевірятися в судах.

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