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“Я вам не прислуга”: стюардеса прийшла в лють через хамство пасажира і потрапила на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Стюардеса індійської авіакомпанії IndiGo поставила грубого пасажира на місце і стала зіркою в мережі, повідомляє ДІП.

Інцидент стався на борту літака під час рейсу Стамбул – Делі 16 грудня. Один із пасажирів зажадав у стюардес видати йому бутерброд, а коли почув, що зайвих перекусів не передбачено, чоловік почав кричати на членів екіпажу. Одну з бортпровідниць він довів до сліз.

Коли інша стюардеса спробувала пояснити чоловікові ситуацію, він грубо обірвав її та попросив заткнутися. Тоді дівчина вийшла з себе та закликала до совісті пасажира.

“Заткнися сам! Я не твій слуга! Ви не маєте права так зі мною розмовляти. Я вас спокійно слухаю, а ви не поважаєте ні мене, ні моїх колег”, – заявила бортпровідниця.

Діалог, що потрапив на відео, швидко набрав популярність у мережі. Багато користувачів підтримали дівчину: “Вона заступилася за своїх товаришів по команді і заслуговує тільки на похвалу!”, “Вона абсолютно права, вона не його служниця. Бортпровідники молодці!”. Інші коментарі, навпаки, засудили бортпровідницю, пояснивши це тим, що вона мала контролювати свої емоції і не зриватися на пасажира.

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